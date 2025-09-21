Мир
16:06, 21 сентября 2025

Правительство Канады признало государственность Палестины

Премьер-министр Канады Карни признал государственность Палестины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jacques Boissinot / Globallookpress.com

Правительство Канады официально признало государственность Палестины. Об этом сообщается на сайте канадского премьер-министра Марка Карни.

«Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля», — говорится в заявлении Карни. Он объяснил, что Канада пошла на такой шаг, поскольку палестинская администрация взяла на себя обязательства перед международным сообществом: провести всеобщие выборы в 2026 году и демилитаризировать свое государство.

По словам Карни, с 1947 года канадское правительство поддерживало создание двух государств для поддержания мира на Ближнем Востоке. Он отметил, что Канада не считает это признание панацеей, но подчеркивает, что оно согласуется с принципами, отраженными в Уставе ООН.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отмечалось, что такое решение глава Франции принял в апреле, когда возвращался после визита на границу Египта и сектора Газа.

