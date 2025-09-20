Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 20 сентября 2025Мир

Планы Макрона признать Палестину объяснили

AFP: Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на Нетаньяху
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Eliot Blondet / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на близкий к французскому лидеру источник.

«Он видит это признание как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что такое решение глава Франции принял в апреле, когда возвращался после визита на границу Египта и сектора Газа.

Ранее стало известно, что представители десяти стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН собираются заявить о признании государственности Палестины. Такое решение приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии финального документа об окончании СВО

    Силы ПВО ВС России за сутки сбили сотни беспилотников ВСУ

    Махачкалинцев попросили отказаться от воды из-под крана из-за загрязнений

    Планы Макрона признать Палестину объяснили

    Кандидата в депутаты российского региона арестовали за призывы к терроризму

    Российский город засыпало первым снегом

    ISU принес извинения за видео с фигуристом Гуменником под песню на украинском языке

    МИД России раскритиковал политику европейских стран в отношении Ирана

    Врач перечислил четыре симптома работающего на износ сердца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости