Планы Макрона признать Палестину объяснили

AFP: Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на Нетаньяху

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как рычаг давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на близкий к французскому лидеру источник.

«Он видит это признание как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что такое решение глава Франции принял в апреле, когда возвращался после визита на границу Египта и сектора Газа.

Ранее стало известно, что представители десяти стран в ходе Генеральной ассамблеи ООН собираются заявить о признании государственности Палестины. Такое решение приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.