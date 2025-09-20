Мир
10:45, 20 сентября 2025Мир

Десять стран признают Палестину на конференции ООН

На конференции ООН десять стран собираются признать государственность Палестины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Представители десяти стран на конференции ООН 22 сентября собираются заявить о признании государственности Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, такое решение приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино. О принятом решении стало известно в ходе брифинга в Елисейском дворце перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Франция решительно осудила попытки израильской оккупации палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Макрон пообещал, что Париж проведет конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в секторе Газа и решений властей Израиля.

Государственность Палестины признана 148 членами ООН, Советский Союз сделал это в 1988 году.

4 июля руководство Израиля объявило «государственной землей» участок территории площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, что является рекордной по площади за последние 30 лет территорией Палестины, которая единовременно была бы признана в качестве государственной земли Израиля.

