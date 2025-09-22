Обратившейся к врачам с болями в желудке россиянке запретили целоваться

Shot: Москвичке запретили целоваться из-за болезни желудка

Жительнице Москвы, обратившейся к врачам с болями в желудке, запретили целоваться. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, медики заявили, что патологию вызвал уникальный микроорганизм, передающийся через слюну.

Как пояснили гастроэнтерологи, данная бактерия провоцирует воспаления и может привести к язвам, гастриту и даже раку желудка. Причем микроорганизм может быть в организме человека долгое время без существенных симптомов.

Специалисты рассказали, что бактерия — хеликобактер пилори — проникает через поцелуи, общие приборы для еды или полотенца. Также ее можно подцепить при употреблении воды из сомнительных источников и при купании в водоемах с заглатыванием воды.

