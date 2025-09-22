Опубликована карта ночных ударов украинских войск по регионам России

Опубликована карта ночных ударов ВСУ по России. Ее разместил телеканал РБК в Telegram.

В ночь на 22 сентября украинские войск выпустили по российским регионам 114 дронов.

На карте видно, что почти все подвергшиеся атаке регионы или граничат с Украиной или расположены на юге России. Исключение составляет только Ярославская область. Над нею было сбито три беспилотника.

Вечером 21 сентября ВСУ ударили по Крыму. В частности, целью украинских беспилотников стал санаторий «Форос». Жертвами атаки стали три человека, еще 16 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.