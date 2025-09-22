В России пообещали ответить на удары ВСУ по курортной зоне Крыма

Депутат Колесник: ВСУ по полной ответят за удары по курортной зоне Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по полной ответят за удары по курортной зоне Крыма, пообещал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Ответят по полной за это как всегда. Очень сильно в ближайшее время пострадает их военная инфраструктура, а по гражданским, как бы нас не провоцировали, мы бить все равно не будем. Ответят очень серьезно. В ближайшее время военные объекты, находящиеся на территории Украины, лучше покинуть им, чтобы не пострадать — вот совет всем тем, кто там находится, потому что многих, наверное, просто не будет», — высказался депутат.

Вечером в воскресенье, 21 сентября, ВСУ нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны, под удар, нанесенный беспилотниками с фугасными боезарядами, попали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.

Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», также под удар попало здание школы. Жертвами атаки по Крыму, по последним данным, стали три человека, еще 16 пострадали, среди них граждане Белоруссии.

