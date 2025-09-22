Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:13, 22 сентября 2025Путешествия

Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Neil Hall / Reuters

Девочку-подростка изнасиловали в общественном туалете на европейском курорте во время празднования школьного выпускного бала. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября, в британском Блэкпуле. Школьники из соседнего Флитвуда отмечали у моря окончание школы. 16-летний юноша напал на свою ровесницу в уборной на пляже и изнасиловал. Его арестовали, а территорию оцепили.

Ведется расследование дела.

Ранее грабитель с ножом ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее. Перед этим преступник заставил жертву раздеться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости