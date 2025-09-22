Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

Девочку-подростка изнасиловали в общественном туалете на европейском курорте во время празднования школьного выпускного бала. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября, в британском Блэкпуле. Школьники из соседнего Флитвуда отмечали у моря окончание школы. 16-летний юноша напал на свою ровесницу в уборной на пляже и изнасиловал. Его арестовали, а территорию оцепили.

Ведется расследование дела.

Ранее грабитель с ножом ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее. Перед этим преступник заставил жертву раздеться.