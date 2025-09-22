Появились подробности о расправившейся с тремя своими детьми россиянке

Обвиняемую в убийстве своих детей в Канске женщину признали невменяемой

В Красноярском крае судебная психолого-психиатрическая экспертиза диагностировала у 30-летней обвиняемой в расправе над своими тремя детьми жительницы Канска хроническое психическое расстройство. Об этом сообщает Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве уточнили, что это лишало ее возможности в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Таким образом, женщину признали невменяемой. Сейчас она находится под стражей. Ее дело направили в прокуратуру для утверждения постановления о его передаче в суд для решения вопроса о применении к ней принудительной меры медицинского характера.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена. После была задержана их мать, у которой остался 8-летний сын. Выживший ребенок рассказал, что мать расправилась с тремя детьми на его глазах.