Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

Кобахидзе: Майдан на Украине финансировался иностранными спецслужбами

Майдан в 2014 году на Украине финансировался иностранными спецслужбами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Вы помните, что спецслужбы финансировали "майдан" и во что это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено», — заявил премьер.

По его словам, митинги в Грузии были также профинансированы иностранными спецслужбами, а власти республики не допустят развития подобного сценария в стране.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев, у которых нашли 2,4 килограмма гексогена. Впоследствии стало известно, что они получили взрывчатку от Службы безопасности Украины.