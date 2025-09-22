Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

Путин предоставил гражданство экс-советнику Байдена Таре Рид

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство экс-советнику бывшего президента США Джо Байдена Таре Рид. Соответствующий указ российского лидера появился на официальном портале опубликования правовых актов.

«Принять в гражданство Российского Федерации следующих лиц: Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки», — сказано в указе.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Тара Рид работала на Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она обвинила политика в сексуальных домогательствах. Соответствующий инцидент подтвердила судебная декларация 1996 года, согласно которой бывшая помощница политика рассказала о его непристойном поведении в офисе.