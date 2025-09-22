Мир
Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

Путин: Инициатива РФ по ДСНВ могла бы помочь выйти на предметный диалог с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Инициатива России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы помочь выйти на предметный диалог с США в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

«Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США», — сказал он.

По словам российского лидера, это может произойти при формировании условий для его полноформатного возобновления, а также с учетом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений.

Ранее Путин заявил, что Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. Российский лидер отметил, что Москва уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания.

