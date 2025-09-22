Путин заявил о готовности России ответить на угрозы военно-техническими мерами

Путин заявил, что Россия готова ответить на угрозы военно-техническими мерами

Россия готова ответить на любые угрозы военно-техническими мерами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства сделал заявление во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнений, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер», — сказал он.

В начале сентября Владимир Путин назвал одной из причин конфликта на Украине втягивание ее в Североатлантический альянс странами Запада. Он также добавил, что еще одной причиной конфликта стал госпереворот в Киеве в 2014 году, который, по словам Путина, был спровоцирован западными странами.