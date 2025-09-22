Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 22 сентября 2025Россия

Путин заявил о готовности России ответить на угрозы военно-техническими мерами

Путин заявил, что Россия готова ответить на угрозы военно-техническими мерами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия готова ответить на любые угрозы военно-техническими мерами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства сделал заявление во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнений, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер», — сказал он.

В начале сентября Владимир Путин назвал одной из причин конфликта на Украине втягивание ее в Североатлантический альянс странами Запада. Он также добавил, что еще одной причиной конфликта стал госпереворот в Киеве в 2014 году, который, по словам Путина, был спровоцирован западными странами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости