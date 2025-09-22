Бывший СССР
18:46, 22 сентября 2025Бывший СССР

Россия ответила словом «померещилось» на заявления о нарушении воздушного пространства

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Эстония не предоставила доказательств о нарушении своего воздушного пространства. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет», — заявил Полянский.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что якобы три российских истребителя МиГ-31 пролетели восемь километров в воздушном пространстве Эстонии.

    Обсудить
