Россиян предупредили об опасности употребления алкоголя во время болезни

Нарколог Исаев: Употребление алкоголя во время болезни усиливает риск осложнений

Употребление алкоголя во время ОРВИ, гриппа, коронавируса может значительно ухудшить течение болезни. Об этом заявил в разговоре с RT врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

«Во-первых, акоголь сам по себе угнетает иммунную систему, снижает способность организма сопротивляться вирусам и бактериальной инфекции. При этом восстановление затягивается, а риск осложнений возрастает», — напомнил врач. Он добавил, что алкогольные напитки обезвоживают организм, способствуют потере витаминов и микроэлементов, с помощью которых происходит регенерация тканей и нормальное функционирование иммунитета.

Второй момент — сочетать алкоголь с любыми лекарствами крайне рискованно.

«Никто не проводил масштабных исследований для всех групп антибиотиков и всех видов алкоголя, поэтому нельзя достоверно утверждать, что какие-то комбинации безопасны. Наоборот, накопленные факты говорят в пользу их несовместимости. Это повышает риск токсического действия и непредсказуемых аллергических реакций», — подчеркнул Исаев.

Кроме того, и антибиотики, и алкоголь серьезно нагружают печень, это может привести к ее токсическому поражению. Совмещение спиртного с иммуностимуляторами или симптоматическими средствами также может привести к непредсказуемому результату — от чрезмерной сонливости и падения давления до выраженной аритмии.

«В-третьих, если назначены антибиотики или противовирусные препараты, значит, заболевание протекает в среднетяжелой или тяжелой форме. В этот период организму крайне необходимы ресурсы для выздоровления, а алкоголь будет только мешать», — отметил нарколог.

