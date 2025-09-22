Россиянам назвали основную причину снижения полового влечения

Самая частая причина нарушений сексуальной жизни — психологическая, рассказала врач Вера Сережина. Основную причину снижения полового влечения она назвала россиянам в беседе с РИАМО.

По ее словам, тревога, страх или внутренние зажимы могут вызвать даже физический дискомфорт во время интимной близости, хотя объективных нарушений у человека нет. «В такой ситуации помогает работа с психологом: это не болезнь, но состояние, которое способно полностью перекрыть влечение», — объяснила врач.

Кроме того, на либидо влияют гормональные сбои: сниженный уровень тестостерона, а также хронически высокий или резко падающий уровень кортизола способны выключить желание, добавила Сережина. Врач подчеркнула, что влечение могут снижать и дефициты микроэлементов: витамина D, цинка, железа, меди. Их нехватка отражается на работе репродуктивной системы и снижает синтез половых гормонов.

Помимо этого, к снижению активности в постели могут привести такие факторы, как сердечно-сосудистые болезни, эндокринные нарушения, анемия, заболевания ЖКТ, а также диабет, гипотиреоз, болезни надпочечников, опухоли гипофиза, онкологические и инфекционные заболевания, перечислила Сережина.

