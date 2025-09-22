Россиянин решил починить водонагреватель и поплатился за это

В Спасске-Дальнем стена дома рухнула из-за неудавшегося ремонта водонагревателя

Подъезд дома в Спасске-Дальнем Приморского края оказался разрушен из-за неудавшегося самостоятельного ремонта водонагревателя собственником одной из квартир. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

По информации ведомства, причиной инцидента в доме на улице Шиферной, произошедшего в мае 2025 года, стал взрыв водонагревателя в одной из квартир. В результате него было разрушено перекрытие между квартирой и подъездом. В ходе расследования удалось выяснить, что к разгерметизации водонагревателя привел ненадлежащий самостоятельный ремонт оборудования. В результате случившегося более 30 человек пришлось эвакуировать. Общедомовое имущество при этом было повреждено на сумму более чем в миллион рублей.

Незадачливый мастер обвиняется по статье 168 Уголовного кодекса РФ («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности»). Дело будет рассмотрено в суде. В региональном СУ СК агентству РИА Новости уточнили, что с фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

