Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:14, 22 сентября 2025Экономика

Россиянин решил починить водонагреватель и поплатился за это

В Спасске-Дальнем стена дома рухнула из-за неудавшегося ремонта водонагревателя
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Подъезд дома в Спасске-Дальнем Приморского края оказался разрушен из-за неудавшегося самостоятельного ремонта водонагревателя собственником одной из квартир. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

По информации ведомства, причиной инцидента в доме на улице Шиферной, произошедшего в мае 2025 года, стал взрыв водонагревателя в одной из квартир. В результате него было разрушено перекрытие между квартирой и подъездом. В ходе расследования удалось выяснить, что к разгерметизации водонагревателя привел ненадлежащий самостоятельный ремонт оборудования. В результате случившегося более 30 человек пришлось эвакуировать. Общедомовое имущество при этом было повреждено на сумму более чем в миллион рублей.

Незадачливый мастер обвиняется по статье 168 Уголовного кодекса РФ («Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности»). Дело будет рассмотрено в суде. В региональном СУ СК агентству РИА Новости уточнили, что с фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в сентябре стало известно, что суд обязал жителя Ступино, который в 2022 году устроил взрыв газа в жилом доме, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    В Дании испугались беспилотников в небе над столицей

    Генпрокуратура решила изъять имущество петербургского вуза

    В московском аэропорту отменили шесть рейсов

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву вражеского беспилотника

    Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

    В Германии раскрыли возможные последствия войны с Россией

    Жильцы одного из крупнейших домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп

    Военкор объяснил пролет самолета на крайне низкой высоте над Новой Москвой

    Трусова рассказала о страхе во время родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости