08:47, 9 сентября 2025

Устроивший взрыв с шестью жертвами россиянин оплатит ремонт дома

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, жертвами которого стали шесть человек, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В частности, суд в полном объеме удовлетворил иски администрации городского округа на сумму 227 152 955 рублей 57 копеек и Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ на сумму 134 984 089 рублей 76 копеек. Помимо этого, Зарубина обязали выплатить один миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы Зарубина. Было установлено, что 11 апреля 2022 года Зарубин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в очередной раз поругался с женой из-за семейных проблем. Мужчина перекрыл детским одеялом вентиляционное отверстие кухни, разгерметизировал участок соединения гибкой газовой подводки и поджег газовоздушную смесь зажигалкой, что привело к взрыву. Сам он укрылся в туалете. От взрыва газа обрушился подъезд дома.

