Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 22 сентября 2025Россия

Россиянину удалили «вторую голову»

В Кирове мужчине удалили опухоль шеи размером с голову
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Кирове мужчине удалили опухоль шеи размером с голову. Об этом сообщает Ura.ru.

Новообразование появилось у мужчины больше 15 лет назад. При этом россиянин не обращался к врачам по поводу опухоли. К моменту удаления опухоль напоминала вторую голову, так как росла из шеи.

В больнице пояснили, что удаление опухоли было сложным, поскольку она расположена рядом с сосудами и нервами. Операция прошла успешно.

Ранее в Орловской области женщине удалили опухоль весом 12 килограммов. Она занимала всю брюшную полость пациентки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще раз Украина это не переживет». Зеленский провел закрытую встречу со своей партией. Какие «трудные решения» он пообещал?

    Признанный иноагентом участник «Дома-2» поиронизировал над ведущим «Интервидения»

    На юг Китая обрушится супертайфун

    Загитова объяснила отказ от обсуждения личной жизни

    Польша решила отказаться от наказания воюющих за ВСУ поляков

    Первый замглавы столицы Камчатки попал к силовикам

    Россиянин попал под следствие после нескольких комментариев в Telegram

    Полиция Нидерландов застрелила подростка на глазах посетителей McDonald's

    Российский фондовый рынок вырос после заявления Путина

    В Польше назвали свое уязвимое место

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости