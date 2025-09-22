Россиянину удалили «вторую голову»

В Кирове мужчине удалили опухоль шеи размером с голову

В Кирове мужчине удалили опухоль шеи размером с голову. Об этом сообщает Ura.ru.

Новообразование появилось у мужчины больше 15 лет назад. При этом россиянин не обращался к врачам по поводу опухоли. К моменту удаления опухоль напоминала вторую голову, так как росла из шеи.

В больнице пояснили, что удаление опухоли было сложным, поскольку она расположена рядом с сосудами и нервами. Операция прошла успешно.

Ранее в Орловской области женщине удалили опухоль весом 12 килограммов. Она занимала всю брюшную полость пациентки.