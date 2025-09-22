Российские войска ударили по авиационному предприятию на Украине

Российские войска ударили по предприятию авиационной промышленности на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве при этом не уточнили местонахождение предприятия, а также его название.
Помимо того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также центру подготовки иностранных наемников и местам дислокации украинских формирований.
Вечером 21 сентября ВСУ ударили по курортной зоне Крыма. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.