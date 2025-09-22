Российские войска ударили по авиационному предприятию на Украине

Минобороны России заявило об ударе по авиационному предприятию на Украине

Российские войска ударили по предприятию авиационной промышленности на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве при этом не уточнили местонахождение предприятия, а также его название.

Помимо того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также центру подготовки иностранных наемников и местам дислокации украинских формирований.

Вечером 21 сентября ВСУ ударили по курортной зоне Крыма. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали.