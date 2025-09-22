Россия
Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский боец бригады «Бешеные псы» пронес более двух километров раненого товарища под угрозой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео, пишет Telegram-канал «Бешеные псы».

При выполнении боевой задачи группа подверглась атаке со стороны FPV-дрона противника. Один из бойцов с позывным Увар получил множественные осколочные ранения и серьезную травму ноги. Командир сразу же оказал первую помощь и принял решение эвакуировать раненого товарища.

Раненый не мог передвигаться самостоятельно. Тогда боец по прозвищу Сухой, сняв бронежилет, поднял его на плечи и, рискуя собственной жизнью, перенес более двух с половиной километров по открытому участку местности под угрозой повторной атаки, после чего передал его группе эвакуации, тем самым спасая жизнь товарищу.

Ранее сообщалось, что российский оператор дрона во время боевого вылета в зоне специальной военной операции заметил цель, но не стал бить по ней по одной причине.

