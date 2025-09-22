Российский боец пронес раненого товарища под угрозой удара ВСУ и попал на видео

Российский боец бригады «Бешеные псы» пронес более двух километров раненого товарища под угрозой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео, пишет Telegram-канал «Бешеные псы».

При выполнении боевой задачи группа подверглась атаке со стороны FPV-дрона противника. Один из бойцов с позывным Увар получил множественные осколочные ранения и серьезную травму ноги. Командир сразу же оказал первую помощь и принял решение эвакуировать раненого товарища.

Раненый не мог передвигаться самостоятельно. Тогда боец по прозвищу Сухой, сняв бронежилет, поднял его на плечи и, рискуя собственной жизнью, перенес более двух с половиной километров по открытому участку местности под угрозой повторной атаки, после чего передал его группе эвакуации, тем самым спасая жизнь товарищу.

