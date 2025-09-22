Российский подросток решил заработать на поджогах

Подросток из Москвы поджег железную дорогу за деньги и снял все на камеру

Следователи предъявили обвинение в теракте 15-летнему жителю Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел 16 сентября. Юноша поджег объект на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги, а затем скрылся с места преступления. Все происходящее он снимал на камеру телефона.

За поджог подростку пообещали заплатить деньги. Сейчас он находится под стражей.

Молодой человек уже во всем сознался.

