10:25, 22 сентября 2025Силовые структуры

Российский подросток решил заработать на поджогах

Подросток из Москвы поджег железную дорогу за деньги и снял все на камеру
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи предъявили обвинение в теракте 15-летнему жителю Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел 16 сентября. Юноша поджег объект на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги, а затем скрылся с места преступления. Все происходящее он снимал на камеру телефона.

За поджог подростку пообещали заплатить деньги. Сейчас он находится под стражей.

Молодой человек уже во всем сознался.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о подрыве машины офицера на севере Москвы в 2024 году.

