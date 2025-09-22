Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:14, 22 сентября 2025Экономика

Самый богатый в мире араб решил помочь США деньгами

FT: Египетский миллиардер Нассеф Савирис планирует инвестировать $50 млрд в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Египетский миллиардер Нассеф Савирис, которого называют самым богатым арабом в мире, решил реструктурировать свой бизнес, пишет газета Financial Times (FT). Среди прочего он планирует помочь американским властям деньгами и думает инвестировать 50 миллиардов долларов в проекты по развитию инфраструктуры в США.

Миллиардеру принадлежит компания по производству химикатов OCI Global. Ее планируют слить с принадлежащим его семье строительным холдингом Orascom Construction. Новую компанию зарегистрируют в Абу-Даби (ОАЭ). После она начнет инвестировать как собственный капитал, так и средства партнеров в развитие американской инфраструктуры. По информации газеты, речь идет о дата-центрах.

Нассеф Савирис — египетский предприниматель, один из трех сыновей главы богатейшей семьи страны Онси Савириса. Он в 1950-х годах основал строительную компанию, которая превратилась в крупный международный конгломерат Orascom.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Названы самые переоцененные упражнения в тренировках

    При атаке ВСУ на Крым пострадали жители Белоруссии

    В Москве начали строить новую линию метро

    Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

    Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

    Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

    Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

    Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

    В России назвали цель атаки ВСУ на Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости