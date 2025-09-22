Самый богатый в мире араб решил помочь США деньгами

FT: Египетский миллиардер Нассеф Савирис планирует инвестировать $50 млрд в США

Египетский миллиардер Нассеф Савирис, которого называют самым богатым арабом в мире, решил реструктурировать свой бизнес, пишет газета Financial Times (FT). Среди прочего он планирует помочь американским властям деньгами и думает инвестировать 50 миллиардов долларов в проекты по развитию инфраструктуры в США.

Миллиардеру принадлежит компания по производству химикатов OCI Global. Ее планируют слить с принадлежащим его семье строительным холдингом Orascom Construction. Новую компанию зарегистрируют в Абу-Даби (ОАЭ). После она начнет инвестировать как собственный капитал, так и средства партнеров в развитие американской инфраструктуры. По информации газеты, речь идет о дата-центрах.

Нассеф Савирис — египетский предприниматель, один из трех сыновей главы богатейшей семьи страны Онси Савириса. Он в 1950-х годах основал строительную компанию, которая превратилась в крупный международный конгломерат Orascom.