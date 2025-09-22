Сообщение о приближении российских МиГ-31 к Таллину оказалось фейком

Информация о приближении МиГ-31 РФ к Таллину не соответствует действительности

Западные СМИ со ссылкой на эстонское правительство заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и летели через него на протяжении 12 минут, приблизившись к Таллину. Эта информация не соответствует действительности.

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве пояснили, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — отметили в министерстве. В ведомстве также заявили, что маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Информация о приближении самолетов к Таллину также не может соответствовать действительности из-за характеристик МиГ-31 и расстояния между островом и столицей Эстонии. Крейсерская скорость МиГ-31 составляет 950 км/ч в дозвуковом режиме, расстояние от острова Вайндло, рядом с которым проходил маршрут российских самолетов, до Таллина составляет около 100 километров. Таким образом, даже если бы российские истребители свернули у острова, они за это время успели бы не только достичь столицы Эстонии, но и вернуться обратно на прежний маршрут. В западных СМИ же говорится о том, что истребители 12 минут летели лишь в сторону Таллина. За 12 минут МиГ-31 должен был пролететь примерно 190 километров — то, есть он пролетел бы Таллин еще на 6-7 минуте, а через 12 минут был бы уже на подходе к Рижскому заливу. Скорее всего, эстонская сторона выдумала историю о нарушении воздушного пространства с целью пиара.

Западная пресса также противоречит сама себе. Так, агентство Associated Press, ссылаясь на представителя эстонских ВС майора Таави Каротамма, сообщило, что МиГ-31 «летели параллельно эстонской границе с востока на запад и не направлялись в сторону столицы, Таллина».

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов назвал инцидент с МиГ-31 очередной провокацией Запада против РФ. Он подчеркнул, что летчики РФ всегда соблюдают ограничения. По его словам, если самолеты подлетают к государственной границе какой-либо страны, то система ПВО России предупреждает об этом.

«Не исключено, что этот инцидент связан с недавними провокациями с беспилотниками в Польше. Там все было заранее спланировано между Киевом и Варшавой. Не исключено, что это все звенья одной цепи. Вполне возможно, что завтра или послезавтра снова найдут какие-то подобные нарушения, но уже в другой стране НАТО, в той же Латвии, например», — добавил Попов.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Эстонию во лжи и призвал Францию выйти из НАТО из-за очередной дезинформации.

«Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония», — заявил политик.

Он упомянул другие случаи дезинформации со стороны стран альянса, в том числе с ложными обвинениями о глушении GPS-сигнала самолета главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и саботажем газопроводов Nord Stream.

Информация о том, что истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии и летели через него на протяжении 12 минут, приблизившись к Таллину, получила распространение в российских СМИ. Об этом со ссылкой на западное издание Politico написали такие СМИ, как Общественная служба новостей, Царьград, Avia.pro и другие. Эти издания также опубликовали опровержение Минобороны РФ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».