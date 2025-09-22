Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:16, 22 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение о приближении российских МиГ-31 к Таллину оказалось фейком

Информация о приближении МиГ-31 РФ к Таллину не соответствует действительности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Западные СМИ со ссылкой на эстонское правительство заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и летели через него на протяжении 12 минут, приблизившись к Таллину. Эта информация не соответствует действительности.

Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве пояснили, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — отметили в министерстве. В ведомстве также заявили, что маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Информация о приближении самолетов к Таллину также не может соответствовать действительности из-за характеристик МиГ-31 и расстояния между островом и столицей Эстонии. Крейсерская скорость МиГ-31 составляет 950 км/ч в дозвуковом режиме, расстояние от острова Вайндло, рядом с которым проходил маршрут российских самолетов, до Таллина составляет около 100 километров. Таким образом, даже если бы российские истребители свернули у острова, они за это время успели бы не только достичь столицы Эстонии, но и вернуться обратно на прежний маршрут. В западных СМИ же говорится о том, что истребители 12 минут летели лишь в сторону Таллина. За 12 минут МиГ-31 должен был пролететь примерно 190 километров — то, есть он пролетел бы Таллин еще на 6-7 минуте, а через 12 минут был бы уже на подходе к Рижскому заливу. Скорее всего, эстонская сторона выдумала историю о нарушении воздушного пространства с целью пиара.

Западная пресса также противоречит сама себе. Так, агентство Associated Press, ссылаясь на представителя эстонских ВС майора Таави Каротамма, сообщило, что МиГ-31 «летели параллельно эстонской границе с востока на запад и не направлялись в сторону столицы, Таллина».

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов назвал инцидент с МиГ-31 очередной провокацией Запада против РФ. Он подчеркнул, что летчики РФ всегда соблюдают ограничения. По его словам, если самолеты подлетают к государственной границе какой-либо страны, то система ПВО России предупреждает об этом.

«Не исключено, что этот инцидент связан с недавними провокациями с беспилотниками в Польше. Там все было заранее спланировано между Киевом и Варшавой. Не исключено, что это все звенья одной цепи. Вполне возможно, что завтра или послезавтра снова найдут какие-то подобные нарушения, но уже в другой стране НАТО, в той же Латвии, например», — добавил Попов.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Эстонию во лжи и призвал Францию выйти из НАТО из-за очередной дезинформации.

«Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония», — заявил политик.

Он упомянул другие случаи дезинформации со стороны стран альянса, в том числе с ложными обвинениями о глушении GPS-сигнала самолета главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и саботажем газопроводов Nord Stream.

Информация о том, что истребители РФ нарушили воздушное пространство Эстонии и летели через него на протяжении 12 минут, приблизившись к Таллину, получила распространение в российских СМИ. Об этом со ссылкой на западное издание Politico написали такие СМИ, как Общественная служба новостей, Царьград, Avia.pro и другие. Эти издания также опубликовали опровержение Минобороны РФ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль анонсировал важное заявление Путина

    В Москве хоккеист умер во время матча

    Россия предложила Индии производить Су-57

    Названа связанная с Палестиной просьба Рубио к американским дипломатам

    В российском регионе снова заметили «зомби-косуль»

    Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

    Прогремел взрыв при расследовании дела в российском регионе

    В сети появилось фото отметившей 91-летие Софи Лорен

    В прокуратуре высказались об адвокатах Навального

    Одна страна БРИКС резко нарастила поставки мяса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости