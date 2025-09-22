Стоимость акций «М.Видео» обрушилась

Акции «М.Видео» подешевели на 22 % на фоне заявления о допэмиссии

Акции «М.Видео» резко подешевели днем 22 сентября на фоне анонсированной компанией допэмиссии. Стоимость бумаг обрушилась более чем на 22 процента, а к моменту написания материала снижалась на 20,5 процента, до 63 рублей.

Как напоминает «БКС Экспресс», в июне акционеры «М.Видео» одобрили допэмисиию по закрытой подписке до 500 миллионов акций обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу. Теперь же совет директоров компании предложил акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке и заменить ее на открытую, утвердив допэмиссию объемом в полтора миллиарда акций при текущем их количестве в 180 миллионов штук.