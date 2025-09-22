Стали известны новые подробности дела о разрушении школы в Татарске

Прокуратура: Проверка рухнувшей школы в Татарске была проведена с нарушениями

Проверка рухнувшей в Татарске школы была проведена с нарушениями. Такой вывод сделала прокуратура Новосибирской области.

Комиссионная приемка учебного заведения перед новым учебным годом прошла без каких-либо замечаний. Однако, как установили в надзорном ведомстве, в обследовании школы перед 1 сентября не принимали участие все необходимые органы. Как правило, в нее входят представители органов управления образованием и администрации населенного пункта, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и коммунальных служб. Состав комиссии меняется в зависимости от особенностей конкретной школы и региональных правил.

По факту халатности должностных лиц районной администрации возбуждено уголовное дело. Кроме того, на предмет соблюдения требований безопасности проверят все школы региона, срок эксплуатации которых превышает 50 лет.

Утром 21 сентября в Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы, никто не пострадал. Школа была построена в 1937 году, но за все эти годы не была включена в перечень аварийных. Ремонт в здании проводился больше десяти лет назад. Доклад о расследовании уголовного дела запросил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.