20:51, 22 сентября 2025

Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина о соблюдении ДСНВ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского лидера Владимира Путина о соблюдении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд Трамп] в курсе этого предложения, и он лично прокомментирует его позже», — сказала она. При этом Левитт подчеркнула, что инициатива президента России звучит «довольно хорошо».

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл отметил, что предложение российского лидера по ДСНВ является позитивным шагом. По его мнению, главе Белого дома следует ответить согласием на соответствующую инициативу Москвы.

.
