В США оценили предложение Путина

Кимбалл: Предложение Путина по ДСНВ — позитивный шаг

Предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является позитивным шагом. Об этом заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, передает РИА Новости.

«Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас», — отметил Кимбалл.

Директор ассоциации добавил, что отказ от превышения существующих ограничений по вооружениям поможет «снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не сможет победить». По его словам, это также помогло бы выиграть время для переговоров о более широком и прочном договоре.

Ранее Кимбалл заявил, что президенту США Дональду Трампу следует ответить согласием на предложение российского лидера о продолжении соблюдения ограничений по ДСНВ.