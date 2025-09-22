В США обратились с призывом к Трампу после предложения Путина

Кимбалл призвал Трампа ответить согласием на предложение Путина по ДСНВ

Президенту США Дональду Трампу следует ответить согласием на предложение российского лидера Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении», — сказал он.

Кимбалл отметил, что новое соглашение должно разрешить спорные вопросы, которые сторонам не удалось урегулировать на данный момент.

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия, если аналогичный шаг сделают США.