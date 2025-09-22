Убийство Кирка сравнили с распятием Христа

Журналист Такер Карлсон сравнил убийство Кирка с распятием Христа

Американский журналист Такер Карлсон сравнил убийство консервативного политика Чарли Кирка с распятием Иисуса Христа. Об этом пишет РИА Новости.

«Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его», — заявил он. Карлсон подчеркнул, что так же сговаривались, чтобы совершить убийство Иисуса Христа.

Чарли Кирк получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время президент США Дональд Трамп сообщил об уходе активиста из жизни.

Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.