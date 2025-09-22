Интернет и СМИ
Уехавший в Израиль российский комик назвал повод для «дикой гордости» за себя

Уехавший в Израиль комик Шац гордится своими выступлениями на английском языке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, назвал повод для гордости за себя. На эту тему он высказался в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дико горжусь тем, что уже четыре раза выступал [со стендапом] на английском. На четвертый раз даже получше, чем первые три», — заявил Шац. Он в шутку добавил, что в последний раз зрители на его концерте «даже раз пять смеялись».

Ранее Шац заявил, что эмоционально больше связан с Израилем, чем с Россией. Юморист добавил, что при этом в соцсетях следит за происходящим в России.

Вместе с тем он признался, что испытывает печаль в эмиграции. Шац заявил, что не жалеет ни об одном принятом в прошлом решении, в том числе об отъезде из России, однако расстраивается, что не может посетить страну, когда хочет.

