Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:22, 22 сентября 2025Бывший СССР

Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

Страна.ua: Украинец попытался стать священником, чтобы не служить в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Священнослужитель Волынской области Украины пообещал украинцу посвящение в диаконы для получения отсрочки от службы в армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что за посвящение в диаконы священнослужитель просил 10 тысяч долларов и предлагал купить специальную одежду и изучить определенные тексты для правдоподобности.

Украинская прокуратура предъявила подозрение священнику, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине число случаев уклонения от военной службы по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год. Отмечается, что общее количество таких случаев в текущем году достигло 45 449.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Зеленский предложил отправлять подразделения ВСУ за границу

    Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

    Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

    Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

    В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

    ХАМАС подготовило письмо Трампу с одной просьбой

    Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

    Предсказан срок прихода заморозков в Москву

    Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости