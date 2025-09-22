Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

Страна.ua: Украинец попытался стать священником, чтобы не служить в ВСУ

Священнослужитель Волынской области Украины пообещал украинцу посвящение в диаконы для получения отсрочки от службы в армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что за посвящение в диаконы священнослужитель просил 10 тысяч долларов и предлагал купить специальную одежду и изучить определенные тексты для правдоподобности.

Украинская прокуратура предъявила подозрение священнику, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине число случаев уклонения от военной службы по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год. Отмечается, что общее количество таких случаев в текущем году достигло 45 449.