20:13, 22 сентября 2025Экономика

Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Руководство сети магазинов молодежной одежды низкого ценового сегмента «Твое» запустило проект «Твое и Ко», чтобы возобновить продажи в стране продукцию брендов покинувшей российский рынок группы Inditex. Об этом сообщает РБК.

Проект запустили в ряде российских городов, включая Москву, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Тольятти и Краснодар. В Санкт-Петербурге одежда брендов Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho) доступна в магазине сети, расположенном в торговом центре «Охта Молл». Информацию подтвердила глава маркетингового отдела ТЦ Наталья Тарасенко.

На горячей линии «Твое» уточнили, что возобновление продаж известных брендов в России произошло с рядом оговорок. Забронировать одежду и обувь марок Inditex через интернет не выйдет. Приобрести товар можно будет только избранных розничных магазинах сети. При этом в компании не стали уточнять, по какой схеме закупается и доставляется продукция вышеуказанных брендов.

Группа Inditex приостановила официальные продажи своих брендов в России после начала боевых действий на Украине. После закрытия магазинов им на смену пришли MAAG (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear) и Vilet (Stradivarius). Смена названия не принесла управляющей группе существенной пользы.

После относительно успешного 2022-го (чистая прибыль в размере 3,9 миллиарда рублей) АО «Новая мода», владеющей вышеперечисленными брендами, ушла в минус. По итогам 2023 года суммарный убыток компании составил 5,4 миллиарда рублей. В российском Союзе торговых центров (СТЦ) тогда назвали замену Zara разочарованием года.

