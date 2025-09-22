Экономика
В российской школе пожаловались на двухлетние трещины в здании

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Ученики школы под Новосибирском пожаловались на опасные трещины в здании и холод в кабинетах. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о школе в селе Николаевка Ирбейского района. По словам местных жителей, детям на протяжении двух лет приходится учиться в здании с трещинами и сидеть в куртках во время уроков. После того как стены начали трескаться, школьники стали заниматься физкультурой в актовом зале. Провести капитальный ремонт в образовательном учреждении министр образования региона и глава района обещали еще в прошлом году, однако работы не были начаты до сих пор. В 2025-м ситуация лишь усугубилась — начала трескаться еще одна стена.

Единственная мера, которую приняли в школе перед началом очередного учебного года, — заклеивание проломов пломбами. По словам жителей села, зимой в здании будет очень холодно. Между тем ждать ремонта, как утверждает директор образовательного учреждения, смысла нет и с проблемой нужно справляться своими силами.

Накануне стало известно, что в Татарске Новосибирской области частично обрушилось здание местной школы. В местной прокуратуре заявили, что проверка образовательного учреждения была проведена с нарушениями.

