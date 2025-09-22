Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

Военный эксперт Леонков: ВСУ вынуждены использовать самодельные мины из пластика

Самодельные мины из пластика, напечатанные на 3D-принтере, пользуются большим спросом в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, из-за проблем с поставками из стран НАТО, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«Использование таких самодельных мин говорит об одном: видимо, у стран НАТО, из которых идут поставки военной продукции, возникли некие проблемы с минами. Но на Украине работали целые заводы, которые занимались тем, что, утилизируя ракеты, ракетное топливо выделяли из первых ступеней. Вероятно, именно оно идет на противотанковые и противопехотные мины», — предположил Леонков.

Он объяснил, что у ВСУ достаточно веществ для создания самодельных мин, не хватает только оболочек — именно их и изготавливают на 3D-принтере.

«Опасность таких мин в том, что их очень сложно обнаружить: единственная металлическая часть — это сам взрыватель. И только современные миноискатели могут найти такую мину. Кроме того]6 они часто неизвлекаемые», — добавил Леонков.

Ранее сообщалось, что ВСУ перешли на массовое использование самодельных взрывных устройств (СВУ), в том числе на мины, напечатанные на 3D-принтере. Эти бомбы печатаются для установки на позиции.