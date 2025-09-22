Бывший СССР
ВСУ уличили в использовании в боях напечатанных на 3D-принтере мин

Экс-боец ВСУ Прометей: ВСУ печатают мины на 3D-принтере для боев под Покровском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли на массовое использование самодельных взрывных устройств (СВУ), в том числе на мины, напечатанные на 3D-принтере. Их используют в боях на покровском направлении, рассказал РИА Новости экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.

«Сейчас война в большей степени состоит из СВУ, магнитных мин и других подобных. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции», — отметил собеседник агентства.

Прометей также сообщил, что бойцы его батальона ранее обнаружили мину, замаскированную под камень.

Ранее российские военные рассказали о тактике минирования территории ВСУ. В Днепропетровской области они минируют аптечки, пауэрбанки и рюкзаки, на землю их сбрасывают дронами «Баба-яга».

