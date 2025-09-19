РИА Новости: ВСУ в Днепропетровской области минируют аптечки и пауэрбанки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в Днепропетровской области минируют аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. О тактике минирования рассказал боец с позывным Пресс в беседе с РИА Новости.

«Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. "Баба-яга" прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде», — рассказал боец.

По его словам, тактика минирования ВСУ нацелена на запугивание российских солдат, а не на открытые боевые действия.

Ранее командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» с позывным Купол сообщал, что украинские инженерно-саперные подразделения стали устанавливать новые комбинированные мины в зоне специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что ВСУ стали применять комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина) на харьковском направлении.