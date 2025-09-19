Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:08, 19 сентября 2025Бывший СССР

Российские военные рассказали о тактике минирования территории ВСУ

РИА Новости: ВСУ в Днепропетровской области минируют аптечки и пауэрбанки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в Днепропетровской области минируют аптечки, пауэрбанки и рюкзаки. О тактике минирования рассказал боец с позывным Пресс в беседе с РИА Новости.

«Лучше ничего не трогать, они все стараются заминировать. "Баба-яга" прилетает, скидывает пауэрбанки, аптечки, рюкзаки, что-то в этом роде», — рассказал боец.

По его словам, тактика минирования ВСУ нацелена на запугивание российских солдат, а не на открытые боевые действия.

Ранее командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» с позывным Купол сообщал, что украинские инженерно-саперные подразделения стали устанавливать новые комбинированные мины в зоне специальной военной операции (СВО). Он уточнил, что ВСУ стали применять комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина) на харьковском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Посол России заявил об угрозах Калининградской области со стороны Дании

    Российские военные рассказали о тактике минирования территории ВСУ

    В США усомнились в возможности Украины выжить без поддержки Запада

    Настоятеля храма поймали ночью в келье с любовницей

    Вероятность прямого участия НАТО в войне против России оценили

    Блогерша предложила токсичный способ расстаться с изменником

    Новый способ взыскания долгов с россиян расакрыли

    В США нашли предполагаемое орудие убийства россиянина на фестивале

    Названы невозможные для замены ИИ 5 профессий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости