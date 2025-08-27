РИА Новости: ВСУ применяют новые комбинированные мины на харьковском направлении

Украинские инженерно-саперные подразделения стали устанавливать новые комбинированные мины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщил командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» с позывным Купол.

Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять комбинированные мины ПОМ (противопехотная мина осколочного действия) и ОЗМ (осколочная заградительная мина) на харьковском направлении. Противник сбрасывает мины, и из них выстреливаются нитки с крючками. Если задеть такую нитку, из нее подпрыгивает «что-то похожее, комбинированное, как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением», рассказал Купол.

По словам российского военнослужащего, ОЗМ-72 обычно устанавливается на растяжке сапером, в то время как ВСУ начали делать это дистанционно.

Ранее стало известно, что в Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов, или 81 833 гектара земли.