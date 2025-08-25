Раскрыты подробности о разминировании Курской области

В Курской области разминировали 59 населенных пунктов

В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов. Подробности о проделанной работе раскрыли в правительстве российского региона.

На данный момент работы по разминированию приграничных территорий продолжаются еще в 19 курских селах.

Всего специалисты уже разминировали 81 833 гектаров земли, из которых 3 792 — за минувшую неделю.

«Обезврежено 13 149 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю», — говорится в сообщении.

Ранее командир саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мельник заявил, что часто саперам приходится разминировать одни и те же места. Он уточнил, что ВСУ минируют территории дистанционно с помощью дрона «Баба-Яга».