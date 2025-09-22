Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 22 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский подготовился к визиту в США

Президент Украины Зеленский поговорил с генсеком НАТО Рютте
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к визиту в США на Генассамблею ООН поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне множества встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее», — говорится в публикации.

Зеленский в первую очередь обсуждал с Рютте защиту Украины от российских ударов.

Ранее президент Украины передал в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ответила словом «померещилось» на заявления о нарушении воздушного пространства

    Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

    Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

    Стало известно о назначении руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России

    Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

    Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

    Назван основной источник новых хобби для россиян

    После слов жены о никчемности российский пенсионер схватился за молоток

    Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки

    В Москве открылся ресторан северокорейской кухни с SHAMAN по телевизору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости