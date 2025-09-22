Зеленский подготовился к визиту в США

Президент Украины Зеленский поговорил с генсеком НАТО Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к визиту в США на Генассамблею ООН поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне множества встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее», — говорится в публикации.

Зеленский в первую очередь обсуждал с Рютте защиту Украины от российских ударов.

Ранее президент Украины передал в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений ВСУ за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.