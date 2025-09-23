Мир
Американец посветил лазерной указкой в вертолет с Трампом на борту и поплатился

Марина Совина
Фото: Global Look Press

Американец посветил лазерной указкой в вертолет с президентом США Дональдом Трампом на борту и попал под арест, сообщает NBC News.

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября, когда вертолет покидал Белый дом. Подозрительного мужчину заметил агент Секретной службы. Он был раздет по пояс и разговаривал сам с собой.

Сотрудник спецслужбы осветил его фонариком, на что тот ответил лазерной указкой. Затем мужчина направил лазер в сторону президентского вертолета. Его немедленно задержали и надели наручники. Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В судебных материалах указано, что мужчина осознавал опасность своих действий для всех находившихся на борту. Однако остается неизвестным, заметил ли кто-либо из пассажиров вертолета лазерный луч.

Ранее вертолет Marine One, в котором находились Трамп и его супруга Мелания, совершил экстренную посадку в Великобритании из-за проблем с гидравликой. Позже чета Трамп «без происшествий» поднялась на президентский борт Air Force One, на котором супруги вылетели обратно в США. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

