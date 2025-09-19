Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 19 сентября 2025Мир

Вертолет Трампа совершил экстренную посадку

Newsweek: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Великобритании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Вертолет Marine One, в котором находились президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, совершил экстренную посадку в Великобритании из-за проблем с гидравликой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Newsweek.

«Вертолет Marine One из-за незначительной проблемы с гидравликой приземлился в аэропорту Лутон. Такое решение было принято в целях особой осторожности. После посадки президент США и первая леди благополучно поднялись на борт резервного вертолета, чтобы продолжить свой путь в аэропорт Станстед. Их прибытие задержалось на несколько минут», — рассказала Левитт.

Позже чета Трамп «без происшествий» поднялась на президентский борт Air Force One, на котором супруги вылетели обратно в США. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

17 сентября самолет Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру над перегруженным небом Нью-Йорка. Опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Тело российского топ-менеджера нашли у машины с винтовкой и запиской

    Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

    Раскрыто содержание оскорблений тренера «Спартака» в адрес судей

    Перечислены главные составляющие аптечки в сезон простуд

    Дудь рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина

    Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов

    Российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года

    Названы покупавшие российский СПГ страны

    Популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости