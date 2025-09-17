Мир
Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Bloomberg: Самолет Трампа приблизился к пассажирскому лайнеру над Нью-Йорком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому рейсом над перегруженным небом Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета. Он обратился к экипажу гражданского лайнера. «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов», — приводит издание его слова. После того, как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.

Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Один из двух разведчиков пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Уточнялось, что между самолетами по вертикали было менее 20 метров.

