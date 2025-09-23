Россия
12:23, 23 сентября 2025

Армия России нанесла ответный удар по объектам Украины после атаки ВСУ на Крым

Минобороны заявило об ответном ударе по объектам Украины после атаки на Крым
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам Украины в ответ на атаку беспилотников на Крым. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, в результате поражены пункты временной дислокации отряда сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников подразделения «Призраки» Главного управления разведки страны в районе населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, где осуществлялась подготовка удара по курортной зоне Крымского полуострова.

Помимо этого, успешно атакованы места хранения беспилотников на одесском аэродроме Школьный, с которого осуществлялся их запуск по Крыму. Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич», где производилась сборка дронов.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 16 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

