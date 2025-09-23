Армия России нанесла ответный удар по объектам Украины после атаки ВСУ на Крым

Российская армия нанесла групповой удар по военным объектам Украины в ответ на атаку беспилотников на Крым. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
Как уточнили в ведомстве, в результате поражены пункты временной дислокации отряда сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников подразделения «Призраки» Главного управления разведки страны в районе населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, где осуществлялась подготовка удара по курортной зоне Крымского полуострова.
Помимо этого, успешно атакованы места хранения беспилотников на одесском аэродроме Школьный, с которого осуществлялся их запуск по Крыму. Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич», где производилась сборка дронов.
ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 16 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.