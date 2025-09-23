Бывшая помощница Байдена высказалась о получении российского гражданства

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что переезд в РФ стал вынужденным решением

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид в беседе с RT высказалась о получении российского гражданства.

По словам Рид, переезд в Россию стал вынужденным решением, однако со временем она настолько прониклась этой страной, что решила остаться. В связи с этим она подала заявление на получение российского гражданства.

По прибытии ей пришлось оформить политическое убежище, которое она имела в течение двух лет до получения гражданства.

«Помню, когда я через все это проходила, надо мной и над моей семьей нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена», — рассказала Рид, признавшись, что теперь планирует активно изучать русский язык.

22 сентября президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Рид. Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.