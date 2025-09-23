Экс-возлюбленная Джонни Деппа родом из России высказалась о личной жизни

Экс-возлюбленная Джонни Деппа родом из России Власова заявила о помолвке

Экс-возлюбленная американского актера Джонни Деппа Юлия Власова высказалась о личной жизни. Интервью с ней публикует Super.

Модель и владелица салона красоты родом из России призналась, что вновь помолвлена, и рассказала корреспонденту о прошлых отношениях. «Я всегда с уважением отношусь к прошлому и к тем людям, которые были частью моей жизни. Но сейчас для меня главное — это настоящее и будущая семья. Я счастлива и благодарна судьбе за возможность идти вперед и строить новые главы своей жизни», — отметила она.

Инфлюэнсер также поделилась новостями с подписчиками в соцсетях. При этом Депп с помолвкой девушку не поздравил.

В декабре 2024 года Джонни Депп захотел открыть ювелирный магазин в Москве.