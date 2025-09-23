Мир
Эрдоган отказался считать ХАМАС террористической организацией

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Президент Турции Эрдоган заявил, что не считает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Об он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, я рассматриваю его как движение сопротивления», — сказал он.

По словам турецкого лидера, у ХАМАС нет серьезного вооружения и значительных возможностей. Он подчеркнул, что движение использует то немногое, что у него есть, чтобы попытаться защитить себя.

Ранее Эрдоган выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Адольфу Гитлеру. Он отметил, что Нетаньяху в конечном итоге постигнет та же участь.

