Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 16 сентября 2025Мир

Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Президент Турции Эрдоган предрек премьеру Израиля Нетаньяху судьбу Гитлера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху идеологически очень близок к Адольфу Гитлеру. С таким сравнением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Турецкий лидер предрек главе израильского кабмина судьбу немецкого политика. «Подобно тому, как Гитлер под влиянием достигнутого им прогресса не смог предвидеть ожидавшее его поражение, Нетаньяху в конечном итоге постигнет та же участь. Я в это верю», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил об опасности идеологии сионизма и призвал ассоциировать его с терроризмом и фашизмом.

Ранее бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. По мнению политика, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества».

ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Комиссия утверждает, что израильская сторона «уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пять стран ЕС отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Что об этом известно?

    В России допустили превентивный удар по Великобритании

    Семья обвиненного в наведении ракет на своих российского бойца высказалась о предательстве

    Журова объяснила оскорбления игравшего за «Зенит» украинца в адрес клуба

    Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

    Алиев показал шоу коней

    Умер оскароносный американский актер и режиссер Роберт Редфорд

    Москвичей предупредили о новой волне активности клещей

    Стало известно о дефиците оружия и еды в ВСУ

    Препараты для снижения веса удивили ученых новым эффектом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости