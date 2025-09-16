Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 16 сентября 2025Мир

В Европе призвали изолировать одну страну

Боррель: Израиль нужно изолировать на международном уровне из-за действий в Газе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. Об этом заявил бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

«Израиль должен быть изолирован на международном уровне всеми возможными способами за его политику в Газе и, конечно же, не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях, как мы сделали с Россией», — отметил экс-глава евродипломатии.

По мнению Борреля, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества». При этом он указал на то, что «не весь Израиль сводится к политике главы правительства», поскольку израильское общество, по его словам, не полностью согласно с политикой своих властей.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое масштабное наступление в Газе, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства. Однако Нетаньяху заявил, что страна «готова к изоляции» и новым вызовам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?

    Прокуратура потребовала срок для орудовавшей в ДНР семьи диверсантов

    Россияне призвали уволить главу атакуемого ВСУ села со словами «не знаем, как он выглядит»

    Ценам на такси предсказали рост в четыре раза

    Лавров рассказал о стремлении России в отношении недружественных стран

    Чумаков поделился подробностями срочной операции на позвоночнике

    В Европе призвали изолировать одну страну

    Президент Латвии раскритиковал ПВО стран НАТО

    Лавров заявил об отсутствии представителей одной постсоветской страны на «Интервидении»

    Авиакомпания забыла слепого россиянина в аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости