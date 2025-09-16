В Европе призвали изолировать одну страну

Боррель: Израиль нужно изолировать на международном уровне из-за действий в Газе

Израиль должен быть изолирован на международном уровне из-за военной операции страны в секторе Газа. Об этом заявил бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

«Израиль должен быть изолирован на международном уровне всеми возможными способами за его политику в Газе и, конечно же, не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях, как мы сделали с Россией», — отметил экс-глава евродипломатии.

По мнению Борреля, то, что делает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, является «одной из самых мрачных страниц в истории человечества». При этом он указал на то, что «не весь Израиль сводится к политике главы правительства», поскольку израильское общество, по его словам, не полностью согласно с политикой своих властей.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое масштабное наступление в Газе, поставив цель полностью занять город. В Тель-Авиве прошли массовые протесты против решения правительства. Однако Нетаньяху заявил, что страна «готова к изоляции» и новым вызовам.