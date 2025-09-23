Мир
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Эрдоган поприветствовал переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле и заявил, что они поспособствовали обмену пленными. Его слова прозвучали в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которую транслирует Associated Press.

«Мы принимали на своей территории переговоры России и Украины, в которых мы сыграли роль посредника. Благодаря переговорам состоялся обмен большим количеством пленных и тел погибших», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит дипломатические усилия по урегулированию конфликта и будет содействовать достижению прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.

