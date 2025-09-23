Глава МИД Венгрии назвал главное условие окончания конфликта на Украине

Сийярто: Мир на Украине зависит от большого соглашения России и США

Возможность достижения мира на Украине зависит от того, смогут ли договориться Россия и США. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, это в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения. Если Россия и США смогут достичь согласия и поддерживать цивилизованные отношения, шансы на мир на Украине, надеюсь, станут реалистичными», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия максимально заинтересована в урегулировании конфликта, поскольку она сталкивается с его трагическими последствиями на ежедневной основе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.